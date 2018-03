ADL pianifica i lavori a Castel Volturno, i dettagli per convincere Sarri

Grandi lavori previsti a Castel Volturno. Secondo quanto riporta Il Mattino, De Laurentiis avrebbe in mente una grande opera di restyling per migliorare le strutture e convincere Sarri a restare.

Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, il presidente De Laurentiis sarebbe arrivato a Castel Volturno ieri, poco prima di mezzogiorno, con l’head of operation Formisano. ADL non si è incrociato con Sarri, ma il motivo per cui si è trovato al centro tecnico può avere a che fare anche con l’allenatore azzurro. Infatti sono previsti grandi lavori di restyling: rifare alcuni terreni di gioco, affidare gli incarichi per la semina (probabilmente agli stessi che curano il manto erboso del San Paolo), realizzare altri due campi regolamentari per consentire di allenarsi anche alla Primavera e quindi almeno un altro spogliatoio. Tra i lavori, anche ulteriori aree per i giocatori nell’Hotel ma necessaria sarà l’intesa con la proprietà del complesso con cui il contratto è stato rinnovato per altri 3 anni. I lavori dovrebbero iniziare a fine campionato e gli investimenti sarebbero stati pensati anche per convincere Sarri a firmare il nuovo contratto con un progetto che parta proprio dal potenziamento delle strutture.

