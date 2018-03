Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha ufficializzato il rinnovo di Allan sul proprio account Twitter:

Ringrazio Andrea Chiavelli e Cristiano Giuntoli che hanno collaborato in questi mesi alla estensione del contratto di Allan fino al 2023 e ringrazio il calciatore per aver sottoscritto in data odierna il relativo contratto #ADL

