Ag. Buffon: “Futuro? Ancora presto per decidere”

Silvano Martina, agente di Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di RMC Sport.

“Il futuro di Gigi? Credo sia ancora presto per parlarne, il tempo ci dirà di più. Starà a lui prendere una decisione. Se continuerà sarà solo per essere protagonista, non per fare la comparsa. Io lo vedo molto bene e, secondo me, può giocare ancora due anni, a patto che abbia quel fuoco dentro che lo spinga ad andare avanti.

A mio parere prima o poi un portiere vincerà il Pallone d’Oro, ma nell’era di Messi e Ronaldo è quasi impossibile. Ha un fascino particolare: Gigi, ad esempio, ha vinto tanto ma non se lo è mai aggiudicato; lo avrebbe meritato e, come lui, altri calciatori italiani, tra cui Maldini.

Le critiche? Ormai si giudica solo il singolo episodio, senza valutare come sta davvero un giocatore. Contro il Tottenham Gigi ha commesso un errore che avrebbe potuto commettere anche da ragazzo e subito tutti hanno sparato sentenze.

Cosa farà dopo? Ha un bel rapporto con la dirigenza juventina, dovrà solo scegliere se lavorare in bianconero o con la Nazionale”.

