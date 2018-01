Ag. Cavani: “Napoli o Inter? Mai dire mai…”

Fernando Guglielmone, fratello e agente di Edinson Cavani, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sportnotizie24.

Ci sono possibilità di lasciare Parigi a giugno?

“Sinceramente al momento non abbiamo intenzione di lasciare la Francia”.

Si è parlato di un possibile interesse del Psg per Icardi, Cavani potrebbe essere un opzione per sostituirlo?

“Non c’è stato alcun contatto ma non credo che l’Inter attualmente possa permetterselo ma in futuro non si sa mai, nel calcio tutto è possibile”.

Su un possibile ritorno al Napoli:

“Come detto nel calcio non si sa mai, non escludo nulla”.