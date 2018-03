Ag. Diawara: “Tottenham? Voci infondate, non c’è alcuna clausola”

A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Daniele Piraino, agente di Amadou Diawara.

“Tottenham su Diawara? Non si chi metta in giro voci così destabilizzanti in un momento così particolare del campionato del Napoli, non so chi abbia interesse a fare ciò.

Clausola rescissoria per Diawara? Non esiste, né per l’Italia, né per l’estero. Non è mai stata prevista e non c’è nessuna trattativa col Tottenham, con squadre inglesi o con altre squadre in Europa. Diawara sta benissimo a Napoli, ha 3 anni di contratto ed è concentrato.

Come si trova a Napoli? E’ contentissimo della città, dei tifosi, della piazza e di tutto ed è concentrato sul Napoli, sulla lotta per lo scudetto e spera di trovare spazio nel rush finale.

Se l’interesse del Napoli per Torreira lo preoccupa? Credo sia più che altro un problema di Sarri che avrà un’alternativa in più e dovrà scegliere il titolare non più tra due, ma tra tre centrocampisti, non è di certo un problema di Amadou”.

