Ag. Hamsik: “Lo Scudetto sarebbe la ciliegina. Si decidrà in gare che non ti aspetti”

Martin Petras, agente di Marek Hamsik, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole: “Purtroppo si è deciso di togliergli le tonsille perché con gli sbalzi di temperatura gli saliva sempre la febbre.

Lo Scudetto sarebbe la cieligina che gli manca perché ha superato quasi tutti i record che ci sono a Napoli, la Juventus è a due punti e ci proveranno fino alla fine. Non si deciderà allo scontro diretto ma dove si perderanno punti nelle gare che non ti aspetti.

A fine campionato si fanno tutti i calcoli, sono convinto che si deciderà il tutto nelle gare dove non ti aspetti. Una gara semplice puoi perdere punti e lì si deciderà. Credo che sette vittorie e due pareggi possono bastare. Sia Napoli che Juventus non vinceranno tutte le gare. In Italia il campionato è particolare. Le squadre che lottano pe rla salvezza ti possono far perdere punti”.

Comments

comments