Ag. Hamsik: “Sta bene, cose che capitano. Sogna lo Scudetto come tutti”

Martin Petras, agente di Marek Hamsik, è intervenuto a Radio Crc.

Queste le sue parole: “Il Napoli è una squadra che sta bene. L’ambiente pure. Speriamo che tenga fino alla fine. E’ un piacere vedere le partite degli azzurri. Stanno vincendo le partite, dominando gli avversari sul campo. La Juventus vince ma non gioca bene.

Marek sta bene, aveva una piccolo blocco alla schiena. Cose che possono capitare. E’ stato meglio uscire e non forzare contro la Lazio. La cosa sarebbe peggiorata altrimenti. Quando sta bene lui di solito gioca.

Con il Lipsia sarà una gara difficile. Li ho visti da vicino contro l’Hertha Berlino. E’ una squadra corta e veloce, piena di talenti importanti. Dal punto di vista fisico sarà una partita difficile anche perché i tedeschi per natura non mollano mai. Il Napoli però se gioca come sa è superiore.

Credo che il sogno di tutti, Marek compreso, sia quello di vincere lo scudetto. C’è tutto quello che serve per realizzare questo sogno. Se poi si va avanti anche in Europa League e si vince anche quella, ben venga. Al contrario se non dovesse andar bene, dispiacerà, ma pazienza. Arrivano momenti della stagione in cui si sceglie quale strada percorrere e al momento con la rosa a disposizione del Napoli è difficile correre in Europa League. Sicuramente è meglio giocare ogni tre giorni piuttosto che allenarsi e aspettare la domenica per giocare”.

