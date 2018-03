Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, è intervenuto nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli.

“Credo che Hysaj abbia dimostrato di poter fare grandi partite a livello offensivo come quella di sabato con la Lazio. Forse con i biancocelesti è stato anche eccessivamente in attacco, in altre gare magari si era concentrato di più sulla difesa. Gli ho fatto una battuta, poiché ha cambiato scarpe, forse il suo grande rendimento si deve a questo”.

