Ag. Jorginho: “I giocatori ci credono, chi avrà più cuore vincerà lo scudetto”

Joao Santos, procuratore di Jorginho, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della corsa scudetto tra Napoli e Juventus e di come affronterà il Napoli questo finale.

“Il pareggio è una cosa che può succedere, anche la Juve ha pareggiato con la Spal. Speriamo che il Napoli vinca contro la Juventus nello scontro diretto e poi sarà lì per giocarsela. In questo momento conta molto più la testa che il fisico e sentendo Jorginho loro hanno la testa di chi pensa di potercela fare fino alla fine. Se mi aspetto qualcosa dal punto di vista tattico? No, mi aspetto che il Napoli segni e vinca la partita. Non è più questione di chi gioca e chi no, ora è questione di cuore: chi avrà più cuore vincerà lo scudetto”.

