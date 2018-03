Ag. Jorginho: “Nessuna offerta dalla Premier, pronti a trattare il rinnovo”

Il procuratore del calciatore del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del The Sun. Queste le sue parole:

“E’ normale per i top club europei avere giocatori del genere nei loro radar. Stiamo aspettando maggio, speriamo che il Napoli possa vincere il campionato. Poi, se il Napoli volesse rinnovare il contratto se ne potrà parlare.Lo stesso valga se decideranno di cederlo. Non abbiamo avuto proposte concreto per Jorginho dall’Inghilterra. Non so se De Laurentiis mi chiamerà per rinnovare il contratto di Jorginho, suppongo che lo farà. Siamo disponibili a contrattare con il club, lui si sente napoletano ed in una famiglia, è un giocatori di alto livello”.

