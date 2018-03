Ag. Jorginho: “Rinnovo a fine campionato ma senza clausola. Lo seguono in tanti”

Joao Santos, agente di Jorginho, è intervenuto a Radio Crc.

Queste le sue parole: “Sono stato 4 giorni a Manchester, ho molti amici lì come a Napoli. Secondo me Jorginho ha giocato meglio ieri rispetto alla gara contro l’Argentina. L’Italia sta rinascendo adesso, bisogna ancora lavorare.

È normale che le squadre più importanti seguano Jorginho, ma il Napoli non ha ricevuto offerte ufficiali. Difficile che vada altrove in Italia, anche perchè costa tanto. Per far restare Jorginho al Napoli servirà fare un’analisi che riguarda il meglio per tutti.

Rinnovo? Ne parleremo dopo la fine del campionato. In ogni caso non ci sarà una clausola.

Torreira? Il Napoli è una grande squadra, serve prendere tanti giocatori per rimanere ad alti livelli. Per una squadra così è normale.

Lo scudetto? è un obiettivo, mancano poche gare ma è possibile”.

Comments

comments