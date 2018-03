Joao Santos, agente del centrocampista del Napoli Jorginho, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Sportiva.

“Jorge non si è affatto pentito di aver scelto la Nazionale italiana: ora vuole fare un bel percorso in azzurro. Napoli? Il ragazzo si trova molto bene e maggio inizieremo i discorsi per il rinnovo di contratto”.

Comments

comments