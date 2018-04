Ag, Jorginho:”Azzurri su Torreira? E’ una strategia del club, chiedete a loro”

Il procuratore Joao Santos ha parlato del suo assistito Jorginho e del club a RMC Sport.

Jorginho come vive questo momento tra le file del Napoli? “Il momento della squadra è particolare, è la parte finale della stagione ed è sempre difficile. Speriamo che il Napoli riesca a vincere tutte le gare da qui al termine del campionato”.

La stagione dell’ex Verona è stata ottima, perché il Napoli cerca un calciatore come Torreira in quella posizione? “E’ una strategia della squadra, questa domanda va fatta al club. Noi siamo tranquilli, la Società non mi ha detto nulla. Abbiamo un contratto col Napoli per altri due anni, non conosco le varie strategie di mercato del club”.

State comunque trattando il rinnovo? “Ne parleremo a fine stagione. Dopo il 20 maggio, se la squadra dovesse aver bisogno di fare qualcosa, noi siamo a disposizione”.

Intanto è stato a Manchester in occasione di una recente amichevole della Nazionale, incontrando anche il Manchester City e lo United. Qual è la situazione? “Jorginho sta bene a Napoli, è titolare della squdra in lotta per lo Scudetto. Lui è titolare della Nazionale italiana, è normale che qualche club inglese possa prendere informazioni su di lui. Tuttavia – ha detto – non c’è nulla di ufficiale”.

Tra i convocati per la gara contro l’Udinese c’è anche Leandrinho, suo altro assistito. “Lui si allena sempre con la prima squadra, solo che adesso diventa ancora più difficile giocare. Il ragazzo è carico, spera che nel prossimo anno possa davvero essere protagonista con il Napoli”.

Si parla molto dell’interesse del Napoli per il 20enne brasiliano Maycon, ora al Corinthians. “E’ un giocatore che ha un profilo interessante, sembra avere un grande futuro davanti a sè. In Brasile è stato grande protagonista, può fare come Douglas Costa e Willian perché lo Shakhtar segue sempre elementi in Sudamerica. Il club di Donetsk sa lavorare bene in Brasile e riesce a portare questi ragazzi in Ucraina dove, poi, possono crescere. Non so se il Napoli fosse stato davvero interessato, sembra che sia fatta con lo Shakhtar”.

