Ag. Koulibaly: “Kalidou vuole vincere ogni partita. Quanto vale dopo l’affare Van Dijk? Dipende…”

Bruno Satin, agente di Kalidou Koulibaly, è intervenuto nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli.

“Ieri schierato in attacco nel finale? Ha cercato di salvare la patria, c’era poco tempo ma per fortuna questa soluzione non la viviamo quasi mai, visto che il Napoli di solito arriva a fine gara col risultato dalla sua parte. Se Van Dijk vale 85 milioni Kalidou quanto vale? Non so, dipende sempre da chi vende e da chi compra. Lui era considerato il miglior difensore d’Inghilterra e si è scatenata un’asta, poi non si possono fare paragoni tra calciatori, dipende dai contesti. Squadra concentrata solo sul campionato? Non so, Kalidou per esempio vuole giocarle tutte e vincerle tutte. Ovvio che lo scudetto sia l’obiettivo che hanno deciso di provare a raggiungere tutti insieme e ora, senza Coppa Italia, ci si concentrerà ancora di più su questo. Poi c’è anche l’Europa League, con un avversario con il Lipsia che non sarà assolutamente facile”.