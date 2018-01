Ag. Maggio: “Lo Scudetto sarebbe la ciliegina sulla torta. Non escludo un rinnovo”

Massimo Briaschi, agente di Christian Maggio, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole: “Christian sta molto bene, fisicamente e mentalmente, si fa trovare sempre pronto in caso di necessità. Il lavoro fatto sulla difesa è impressionante, Sarri ci mette grande attenzione e grande tempo, i loro movimenti sono calcolati al centimetro e i frutti si vedono.

Scudetto? Per Christian sarebbe la ciliegina sulla torta dopo tanti anni in azzurro, quest’anno le possibilità sono finalmente alte ed è giusto provarci.

Torino a giugno con Mazzarri? Qualche offerta per l’estate prossima c’è, vedremo, ora è presto. C’è tempo per decidere. La cosa certa è che giocherà ancora.

Rinnovo? Non lo escludo, ci troveremo con Giuntoli dopo il mercato e vedremo se ci sono i presupposti, se tutti ne saranno contenti magari si potrà prolungare il discorso, se i programmi saranno diversi ci adegueremo”.