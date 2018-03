Ag. Maggio: “Rinnovo? Ci sarà un incontro fra un mese”

Massimo Briaschi, agente di Maggio, ha parlato ai microfoni di RMC Sport.

“Il giocatore sta molto bene, s’è sempre allenato e fisicamente è pronto a scendere in campo qualora dovesse servire. In questa volata finale potrà ricoprire un ruolo importante, sarà sempre a disposizione qualora Sarri dovesse chiamarlo in causa. Lui conosce perfettamente il suo ruolo e in questa stagione quando è stato chiamato in causa”.

Il giocatore ha un contratto in scadenza a giugno: qual è la situazione per il rinnovo? “L’accordo – prosegue durante la trasmissione ‘A tutto Napoli’ – è quello di ritrovarci tra circa un mese e valutare la situazione. In quella occasione decideremo cosa fare. Già prima della fine del campionato si capirà quale sarà il futuro di Maggio”.

