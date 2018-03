Ag. Mario Rui: “Chi lo ha massacrato, oggi dice che lo ha sempre elogiato”

Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj e Mario Rui, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Mario Rui credo che col Lipsia non scenderà in campo, immagino che il mister lo faccia riposare per rischiararlo titolare in campionato. È la mia più grande soddisfazione di quest’anno: ha subito tanto a livello mediatico, è stato trattato come un mezzo giocatore da tutti, basta rileggere le interviste di tanti giornalisti. Chi fa questo mestiere deve essere serio, aggiornarsi, se non conosceva un giocatore come lui meglio che si dedichi ad altro. Oggi si diventa giornalisti troppo rapidamente, noi lo accettiamo e Mario ha riposto dimostrando a tutti che si sbagliavano. Chi lo ha massacrato oggi dice che lo ha sempre elogiato, meglio che lasciamo perdere”.

