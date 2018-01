Ag. Reina: “Nessun’altra squadra mi ha chiamato per Pepe. Ha un solo pensiero”

Il futuro di Pepe Reina sembra non essere più azzurro.

Il contratto del portiere scade a giugno 2018 e sembra che il rinnovo sia veramente lontano.

Il suo agente, Manuel Garcia Quillon, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Calciomercato.it. Queste le sue parole: “Juventus e Milan non mi hanno chiamato e ad oggi non ho ricevuto nessuna offerta. Non ho sentito nemmeno il Napoli per un eventuale rinnovo, ma Pepe è sereno e tranquillo. Ha lavorato molto per fare una grande stagione con il club e per guadagnarsi una convocazione al Mondiale“.