Ag. Rodriguez: “Napoli attento, il Milan si esalta nei big match”

Gianluca Di Domenico, agente, tra gli altri, del terzino del Milan Ricardo Rodriguez, è intervenuto nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, in onda su Radio Crc.

“Il Napoli a San Siro dovrà essere molto concentrato perché il Milan quando non deve fare la partita si esprime sempre meglio. Sarà dura, ma tutto è possibile. Il Milan ha bisogno di ottenere un risultato positivo e una vittoria sarebbe importantissima per tenere la Champions sott’occhio. Col Napoli sarà una partita vera e spettacolare, ma attenzione al Milan che in questi match si esalta. Chi vincerà, dovrà sudarsela la vittoria. I calciatori vivono per partite come queste”.

