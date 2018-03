Ag Sepe: “Chiederemo di andare via anche se Sarri vuole tenerlo”

Mario Giuffredi, agente di Sepe, Hysaj e Mario Rui, è intervenuto a Radio CRC.

Queste le sue parole: “La soddisfazione per la convocazione di Mario Rui con la Nazionale è tripla: 1 lui sognava da bambino la chiamata e gioca con il più forte del mondo; 2 lo scorso anno è stato sfortunato a causa degli infortuni gravi; 3 dopo la critica della stampa napoletana si è fatto spazio nel Napoli con grandi prestazioni. Credo che andrà al Mondiale, glielo dico da tempo. Lui è mezzo napoletano: si butta avanti per non cadere dietro. Lo ritengo un giocatore importante. Lui non teme nessuno, non soffre la concorrenza.

Allison è tra i 3-4 portieri più forti al mondo, impossibile prenderlo per il Napoli. Rui Patricio potrebbe essere un nome. Sepe? Ci fa piacere la stima di Sarri, Sepe è migliorato tanto in questi due anni. Rispettiamo le esigenze del Napoli, ma lo stesso dovrà esserci anche con le nostre e lui vuole giocare con continuità e chiederemo di andare via. Sepe è pronto a fare anche il titolare a Napoli. Io parlo col senno del prima, non con quello del poi. E’ giusto che facciano le loro valutazioni, ma se il Napoli non la pensa come noi è giusto che il ragazzo vada altrove per dimostrare il suo valore. La stima di Sarri ci fa piacere, così come il desiderio di trattenerlo, ma il ragazzo deve fare la scelta migliore.

Hysaj? E’ un grande giocatore ed è normale avere l’interesse di più squadre ma lui adesso sta benissimo a Napoli”.

