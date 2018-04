Ag. Simy: “Ha ricevuto tanti messaggi dai napoletani ma non sa nemmeno chi c’è in testa”

L’agente dell’eroe di Crotone Simy, Sam Udegbunam, ha parlato ai microfoni di RadioCRC dell’importanza del gol del suo assistito nella lotta scudetto.

“In questo momento Simy sta da Dio. Ieri è stato ripagato alla grande, perché è un ragazzo che lavora sempre tanto e in silenzio, anche quando non gioca non dice mai una parola di troppo. Nessuno pensava che il Crotone potesse fermare la Juventus.

Ha ricevuto tanti messaggi di ringraziamento da parte dei tifosi napoletani. Ma lui non pensa ad aver riaperto il campionato. Anzi, se gli chiedete chi è primo o secondo nemmeno lo sa. Pensa solo alla vittoria del Crotone e ad aver fatto un goal meraviglioso contro la Juventus. Lui quando entra in campo vede solo l’enorme scritta ‘Crotone’.

Adesso vogliamo pensare solo alla salvezza del Crotone. Resteremo anche il prossimo anno, abbiamo un contratto”.

