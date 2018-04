Ag. Sportiello: “Il Napoli lo segue. Nessun dei miei rifiuterebbe l’azzurro”

Giuseppe Riso, agente tra gli altri di Sportiello, Jankto e Cristante, giocatori in orbita Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio CRC.

“Nessun mio calciatore ha rifiutato Napoli e credo che nessuno lo farebbe a prescindere. Jankto? I giocatori giovani dipendono molto dall’andamento del club, ma non deve essere una scusa per loro. Lui ha qualità conosciute, farà una carriera importante. Sono d’accordo con la proprietà, a fine stagione ne parleremo.

Sportiello dopo Reina? So che il Napoli lo segue da sempre anche perché Giuntoli lo ha cresciuto. E’ in prestito con diritto di riscatto quindi aspetteremo prima di capire cosa farà la Fiorentina e poi ragioneremo su tutto.

Cristante? Ha 23 anni ed è un giocatore completo e la sua fortuna è che è già stato nei grandi club per cui ha una mentalità diversa, è già abituato alle pressioni e al clima che si respira nelle grandi società. E’ bravissimo negli inserimenti e per un intenditore di calcio come Giuntoli, calciatori come Jankto, Sportiello, Vrsaljko e Cristante non passano inosservato”.

