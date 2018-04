Giuseppe Riso, agente di Vrsaljko ,ha parlato ai microfoni di Radio Crc.

“Il terzino destro è nel mondo il ruolo più ricercato. Napoli e Juve cercano terzini destri, ma accade un po’ dovunque in Europa ed è questo il motivo per cui non è partito a gennaio. Sime ama l’Italia, ma la Premier affascina sempre tutti, è un campionato che piace. Non so se l’Aletico deciderà di venderlo, dovrebbe trovare un sostituto all’altezza e non è facile”.

