Ag. Younes: “Non vuole lo Swansea, da parte del Napoli non c’è nessuna offerta”

L’agente di Younes, obiettivo del Napoli, Nicola Innocentin, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Telegraaf.

Queste le sue parole: “Lo Swansea ha offerto 10 milioni di euro ma non è il club a livello sportivo dove Amin vuole andare. Ho parlato col tecnico Overmars e andrà via solo nel cso se ci andassero a guadagnare tutte le parti. Sono stato contattato per Younes da vari club tra cui il Napoli ma non ho nessun accordo con nessuno e il Napoli non ha fatto nessuna offerta all’Ajax o al giocatore.

Per ora è un calciatore dell’Ajax e il suo obiettivo è vincere il campionato e ed essere convocato per il Mondiale con la Germania. Nell’ultima gara con la Nazionale ha giocato con Sanè e Draxler. Vuole spazio nell’Ajax ed essere titolare.

Lui è grato al club e vuole solo il meglio per loro, lo dimostra ogni giorno presentandosi per primo all’allenamento, poi nei giorni di riposo si allena da solo. Se non ci sarà nessun trasferimento in questa sessione di mercato allora darà tutto se stesso per vincere il titolo con l’Ajax”.