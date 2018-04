Andrea Agnelli, presidente dellla Juventus, è intervenuto a Premium Sport dopo la gara contro il Real Madrid.

Queste le sue parole: “Bisogna analizzare quello che va analizzato, la VAR c’è in quasi tutti i paesi e in Europa il processo del VAR deve essere portato avanti. Qua significa andare avanti in Champions League e sul campo devo dire che meritavamo la qualificazione.

Qualche riflessione del designatore deve farla, c’è sempre qualche elemento di parzialità contro le italiane. Un dirigente di questo tipo deve assumersi le proprie responsabilità contro le squadre italiane. Un designatore va cambiato ogni 5-6 anni, le squadre italiane soffrono. Guardo al Milan, alla Roma, alla Lazio a tutti gli episodi che arrivano contro di noi.

Abbiamo la tecnologia, lo strumento per evitare gli errori e allora evitiamoli ovunque. Se il problema è istruire gli arbitri allora stacchiamoli, facciamo un corso veloce e utilizziamo la tecnologia.

La Uefa vorrebbe la VAR ma c’è un problema tecnico perché ci sono arbitri di tutte le federazioni ma in partite di importanza classe aribrtrale e portare le persone dietro lo schermo con competenze specifiche.

Buffon? L’arbitro non ha saputo gestire, è andato in confusione, la sua decisione è stata sbagliata. L’espulsione di Buffon non c’era, i giocatori devono andare incontro agli arbitri e viceversa. In Europa le gare sono diverse. Rimane la consapevolezza di poter vincere in Europa anche 3-0. Non si tratta di avere difese che funzionano in Italia o in Europa, ci sono solo episodi che alle volte sono favorevoli e alle volte no. Buffon è un fuoriclasse assoluto e fa una grande parata su Isco.

Marotta saluta gli arbitri sempre prima e dopo le gare e l’arbitro dopo una serata del genere andrà a casa dispiaciuto. Spero che la tecnologia arrivi presto in Champions e in Europa League.

Gli arbitri delle competizioni europpe hanno tutti delle qualità, la presenza di Ramos non cambia nulla.

Faccio un in bocca al lupo alla Roma per la semifinale e alla Lazio per domani perché le nostre squadre devono andare avanti”.

