Agostinelli: “Napoli perfetto anche oltre gli undici titolari. Attenti alla Roma”

Andrea Agostinelli ha parlato ai microfoni di Radio Marte.

“Il Napoli è una macchina perfetta e lo è talmente tanto che la sua unica sfortuna sta nelle eventuali influenze dei giocatori. Certo, la Juventus ha una rosa più lunga, ma il Napoli è perfetto non solo nei titolari, ma anche nei tre sostituti che sistematicamente entrano in campo. Clima teso in casa Roma? Non diamo niente per scontato, fanno sempre grandi partite contro squadre importanti e giocatori professionisti non si lasciano condizionare da certe cose”.

