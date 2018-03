Agostini: “Napoli-Roma decisiva. Inzaghi? Non mi opposi mai al suo arrivo”

Massimo Agostini, ex attaccante azzurro, ha parlato ai microfoni di Radio Marte.

“Napoli-Roma è una sfida importante e vuol dire molto in questo momento del campionato. E’ decisivo per lo scudetto ma anche per la corsa alla Champions League. Mertens e Dzeko sono due grandi attaccanti, ma sono molto diversi. Forse Dzeko non è più quel terminale dell’area di rigore come era con Spalletti. Adesso deve muoversi e non dà punti di riferimento agli avversari. Secondo me sta facendo meno gol per questo motivo: deve adeguarsi al gioco di squadra. Moriero? Era imprendibile su quella fascia e serviva palloni incredibili per noi attaccanti.

La Juve? La Lazio ha le caratteristiche per fare una buona partita e mettere in difficoltà i bianconeri. Filippo Inzaghi? Non mi sono mai opposto al suo arrivo a Napoli, ci mancherebbe altro. Mi ricordo che c’era Boskov, il quale poi puntò su Imbriani. Non ho mai posto un veto sull’arrivo di un calciatore. Purtroppo ho fatto due anni solo al Napoli, ma qualcosa non è andato”.

Comments

comments