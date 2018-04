Albarella: “Il gioco del Napoli è dispendioso ma deve diventare grande”

Eugenio Albarella, preparatore atletico, è intervenuto a Radio Marte.

Queste le sue parole: “I valori possono dire tanto ma anche nulla. Il gioco del Napoli è dispendioso e il 50% è stato sviluppato nella metà campo avversaria, questo porta via tante energie. In rosa ha 10 giocatori che hanno superato i 2000 minuti giocati ma bisogna avere mentalità e forza.

Il Napoli può giocarsela finoa lla fine e il calendario sia degli azzurri che della Juventus può dare qualche occasione.

Insigne? E’ un giocatore per caratteistiche assit man, è un giocatore sopra la media e sta diventando un campione per mentalità. Da lui non ci si può aspettare i 20 gol stagionali. Tutto l’ambiente Napoli deve crescere in 360°, le scelte fatte a priori non vanno bene. Se vuole essere grande deve pensare di giocare ogni tre giorni.

La gara domenicale o di sabato ti porta ad essere la gara da dentro o furoi e questo crea stress mentre giocare sempre ti porta ad essere più propositivo e con meno dispendio di energie mentali.

Il Napoli deve pensare a se stesso e avere la mentalità perché solo così può essere grande”.

