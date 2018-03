Albarella: “Napoli ha un gioco sublime , Sarri è un perfezionista”

Eugenio Albarella, preparatore atletico, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole: “Il Napoli giocherà una volta a settimana mentre la Juventus ogni 3 giorni e la fatica bisogna gestirla. Per lo staff gestire una settimana senza impegni è ottimale ma da Uomo di calcio preferisco giocare ogni 3 giorni. Il Napoli sicuramente potrà gestire meglio la rosa ed i suoi acciacchi nel caso ci fossero e Sarri potrà affinare ancora di più i piccoli particolari.

Sono curioso di vedere se ci saranno ulteriori margini di miglioramento in questo gioco sublime. Complimenti allo staff che è stato capace di creare una macchina da formula 1 capace di farli andare sempre al massimo. Per lo scudetto bisognerà andare step by step per gestire le energie nervose della squadra, i tifosi metteranno pressione sicuramente ma il Napoli ha tutte le potenzialità”.

A cura di Sabrina Fiorenzano

Comments

comments