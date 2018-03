Albarella: “Sosta? Per Sarri non dev’essere un buon momento”

Il preparatore atletico Eugenio Albarella ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della sosta per le nazionali e di come questa potrebbe influenzare la corsa scudetto a partire dalla prossima gara di campionato.

“La sosta? Dipende da come vogliamo vedere la cosa. Il Napoli ha una rosa che vede molti nazionali e quindi si trova al momento con 10, 11 giocatori in meno. Posso garantirvi che i giocatori escono spossati sia per la lunghezza dei viaggi che delle escursioni termiche. Per Sarri che è uno a cui piace lavorare con tutti gli uomini non deve essere un buon momento. Mal comune, mezzo gaudio perché anche la Juventus è nelle stesse condizioni. Il Napoli ora deve avere la capacità di isolarsi e di affrontare ogni partita come una finale, sperando che alla fine la somma dei punti fatti possa portare a un risultato storico”.

Comments

comments