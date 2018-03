Albertini:”Faro’ il possibile per far ripartire il Parma dalla B.”

Demetrio Albertini è stato nominato coadiutore dei Curatori Fallimentari nella procedura fallimentare del Parma FC. Il candidato alle elezioni presidenziali della FIGC ha assunto l’impegno di “assistere i curatori nei rapporti con i calciatori e i tesserati in forza al Parma Calcio e supporterà l’attività di Angelo Anedda ed Alberto Guiotto nelle trattative volte a rimodulare il debito sportivo e i costi operativi della gestione.” Ecco i motivi che hanno spinto i responsabili a chiedere l’aiuto di Albertini:”La notevole esperienza, nonché i consolidati rapporti con gli attuali vertici delle principali istituzioni calcistiche nazionali ed internazionali consentiranno ad Albertini di affiancare i curatori anche nei rapporti con Associazione Italiana Calciatori, Lega Calcio e Figc nell’individuazione della migliore soluzione per la ristrutturazione del debito sportivo di Parma FC”. Questa la nota pubblicata sul sito ufficiale del Parma. Una collaborazione che ha l’intento di rendere meno dolorose possibili le inevitabili conseguenze della situazione societaria dei ducali. L’ex centrocampista del Milan si è presentato oggi in conferenza stampa ed ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:”L’intento ora deve essere di rendere appetibile il Parma ed il suo titolo sportivo. Il debito sportivo deve abbassarsi. Le modalità debbono essere sorrette dalla fattibilità. Il calcio è un valore non solo economico, ma soprattutto sociale.” Albertini a Parma agirà in sinergia con Donadoni, ex compagno di squadra al Milan:”Lavorare con Donadoni per me può essere un valore aggiunto – spiega Albertini – e bisogna trovare la serenità in questo momento”. La speranza è quella di iscrivere la squadra al prossimo campionato di Serie B, per l’ex calciatore del Barcellona, “quella del paracadute per la B è una speranza molto concreta. L’ammontare dipende dalle stime della Serie A, faremo di tutto per rendere possibile che questo club rimanga tra i cadetti. Sarò vicino ai curatori in questi due mesi per occuparmi della parte sportiva del club”.

Articolo di: Valerio Intermoia



