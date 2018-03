Albiol a Sky: “Continuiamo a inseguire il nostro sogno”

Raul Albiol, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, dopo il successo contro il Genoa.

“Era importante vincere, dopo il pareggio della Juventus. Sono molto felice per il gol, ma ciò che conta di più è il fatto che continueremo a lottare per lo Scudetto. Prima dello scontro diretto dobbiamo vincere le altre partite. Il confronto con la Juventus sarà fondamentale, ma non possiamo ancora pensarci, bisogna andare pian piano”.

La Juve? Ho visto un solo tempo a cena, perché penso che ciò che conta è che noi vinciamo. Dopo quel pareggio era ancora più importante portare a casa i tre punti. Quando la palla non entra diventa difficile, la pressione aumenta ancora di più.

La mia esperienza al servizio della squadra? Tutti diamo qualcosa. Io sono più vecchio, ho più esperienza, ma conta il lavoro di squadra. Stiamo facendo un gran campionato, nessuno negli ultimi sei anni ha duellato così con la Juventus. Noi continuiamo così per inseguire il nostro sogno”.

