Albiol: “Annata bellissima ma ora viene il difficile. Mi sento napoletano”

“Questa che stiamo giocando è un’annata bellissima fin qui, ora però c’è la difficoltà di mantenere il primo posto fino alla fine e sappiamo che ci sarà da soffrire. Se temiamo l’impegno in Europa League? beh ovviamente il campionato resta il primo obiettivo ma non tralasceremo affatto quella competizione, ci teniamo tanto anche se sfidiamo una squadra molto forte.

Se penso ancora alla Nazionale? ovviamente non potrei non pensarci, sto molto bene e sarei felice di poter tornare ad indossare qualla maglia, però abbiamo tanti centrali forti e non credo avverrà. Il mio miglior mister? ognuno mi ha dato qualcosa, da Aragones a Sarri. L’attuale mio mister mi ha dato molta fiducia appena arrivò a Napoli, mi ha fatto crescere ulteriormente.