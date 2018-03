Albiol il soldato silenzioso

Con il pesantissimo goal segnato contro il Genoa, Raul Albiol rilancia il Napoli nella corsa scudetto

“Sono felice per il suo goal, è un giocatore sottovalutato, sta facendo una stagione straordinaria” Parla così Maurizio Sarri di Raul Albiol nel post gara di Napoli-Genoa.

Albiol è il soldato ed il leader silenzioso di questa squadra, ieri prima della partita veniva celebrato per le 200 partite con la maglia azzurra, traguardo che in realtà aveva raggiunto già nella partita contro la Roma, quella di ieri infatti è stata la presenza 202.

Per Raul è la sesta stagione a Napoli e vanta 152 presenze in campionato, 38 nelle Coppe Europee e 12 in Coppa Italia, con all’attivo anche 3 gol.

Di questi 3 goal c’è nè uno che può essere decisivo in chiave scudetto, ed è proprio quello segnato ieri contro il Genoa.

