Albiol: “Lo scudetto è un sogno ma la Juve è favorita. Sarri migliore in Italia”

Il difensore del napoli, Raul Albiol, ha rilasciato una lunga intervista a TV Luna. Queste le sue parole:

“I miei figli? Loro sono felici qua, il maschietto è tifoso del Napoli e vuole stare qui, non vuole tornare in Spagna. Arrivare a Napoli è difficile, ma è difficile anche andarsene via. In questa squadra mi sono divertito tanto e questi sono anni che non posso dimenticare.

I napoletani ti danno tutto, anche se è un po’ pesante quando esci e ti chiedono autografi e foto ma la loro passione è davvero molto bella.

Sappiamo la difficoltà della partita con l’Atalanta. Queste partite così piacciono ad un calciatore perché sono molto difficili. Noi dovremmo essere tutti pronti. L’Atalanta è una bella squadra che sta facendo benissimo, stanno bene e hanno voglia di fare molte cose. Dovremmo essere concentrati e fare una grande partita perché loro creano 3 o 4 palle gol e riescono a farti male.

Il bel gioco? Nel calcio si può vincere con ogni tipo di gioco e la storia lo dimostra. Vincere con questo gioco sarebbe più bello ma alla fine la vittoria è quello che conta veramente, perché se giochiamo bene e non vinciamo non avremmo ottenuto nulla.

Noi non possiamo essere i favoriti per lo Scudetto perché il Napoli non vince da anni e non abbiamo i giocatori più forti d’Italia. La nostra forza è il collettivo ma sappiamo tutti che la favorita è la Juventus.

Sarri quando è arrivato ci ha fatto vedere cose nuove e importanti del calcio. Ha la giusta mentalità e lui l’ha trasmessa alla squadra e lo dimostrano i miglioramenti di questi ultimi anni. Dopo tre anni continua a darmi indicazioni sulla postura (ride n.d.r.). A me piace ascoltare gli allenatori e li rispetto perché sono più grandi di me e hanno più esperienza. Non ho mai dato importanza al suo passato, mi ha colpito sin dal primo momento la sua intelligenza. E’ l’allenatore più forte d’Italia e uno dei migliori d’Europa.

Se dovessi vincere qua credo che mi fermerei a guardare Napoli, io amo vedere felice la gente. Renderli felici con lo Scudetto dopo tanti anni sarebbe fantastico.”