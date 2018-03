Albiol, Sky: “Non ci cambia niente Juve-Atalanta, dobbiamo pensare a noi”

Raul Albiol ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

“La vittoria contro il Lipsia era importante per l’immagine della squadra. In campionato veniamo da una serie di buoni risultati e vogliamo continuare perché la Juventus non molla mai. Dobbiamo vincere noi e continuare a fare punti. Questa è una partita importantissima. La pressione c’è sempre, non ci cambia niente il fatto che Juventus-Atalanta sia stata rimandata. Dobbiamo pensare a noi e questa trasferta sarà difficile. Loro sono molto motivati e giocano in casa, è una bella squadra ed è sempre difficile giocare qui. Sarà importantissimo prendere la partita in mano dall’inizio”.

Comments

comments