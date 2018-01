Alemao firma la vittoria sul Genoa di super Skuhravy

La SSC Napoli sul sito ufficiale del club celebra le partite giocate dagli azzurri il giorno 19 dicembre.

Il giorno 19 gennaio il Napoli ha giocato dodici partite, dieci in serie A, una in serie B ed una in coppa Italia, ottenendo quattro vittorie e cinque pareggi, con tre sconfitte.

Ricordiamo il 4-3 a Marassi al Genoa nella diciassettesima giornata della serie A-1991/92

Questa è la formazione schierata da Claudio Ranieri:

Galli; Ferrara, Francini; Crippa, Alemao, Blanc; Corradini, De Napoli, Careca, Zola, Silenzi

I gol: 14′ Zola, 29′ Silenzi, 30′ Skuhravy, 40′ Careca, 58′ Skuhravy, 84′ Alemao, 90′ Skuhravy

Dopo sedici giornate il Napoli era terzo in classifica a sei lunghezze dal Milan ed a tre dalla Juventus. Gli azzurri chiusero il campionato al quarto posto alle spalle anche del Torino.

Uno dei quattro gol di Marassi porta la firma di Riccardo Alemao, Il centrocampista brasiliano vanta 14 gol nelle sue 134 presenze in maglia azzurra: 9 nelle 93 di serie A, 2 nelle 23 di coppa Italia e 3 nelle 17 partite in Europa. Ha giocato anche la supercoppa italiana del 1990.