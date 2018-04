26 anni fa l’ultimo gol di Alemão con la maglia del Napoli

Nel 1992 il campione brasiliano Ricardo Alemão fu uno dei marcatori del 3-1 sul Bari.

Il giorno 12 aprile il Napoli ha giocato dodici partite, dieci in Serie A e due in Serie B, ottenendo sei vittorie e tre pareggi, con tre sconfitte.

Ricordiamo il 3-1 a Bari nella ventottesima giornata della Serie A 1991/92. Questa fu la formazione schierata dal mister Claudio Ranieri: Galli; Ferrara, Francini (46′ De Napoli); Tarantino, Alemão, Blanc; Mauro, Corradini, Careca, Zola (87′ Filardi), Silenzi.

I gol: 21′ Platt (rig), 47′ Zola, 52′ Bellucci (aut), 89′ Alemão.

Dopo ventotto giornate il Napoli era terzo in classifica alle spalle di Milan e Juventus. A fine stagione gli azzurri chiusero al quarto posto, sorpassati dal Torino di Emiliano Mondonico alla penultima giornata.

Il gol del pareggio nella gara del San Nicola in apertura di ripresa porta la firma di Gianfranco Zola. Il fantasista sardo vanta 35 gol nelle sue 136 partite in maglia azzurra: 32 in 105 di serie A e 3 nelle 23 di coppa Italia. Non ha segnato nelle sue 8 presenze in Europa.



