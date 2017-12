Allan: “Essere campioni d’inverno non serve, vogliamo essere campioni d’Italia”

Il centrocampista del Napoli Marques Allan ha rilasciato un’intervista ai microfoni di radio KissKiss.

“Stiamo lavorando bene, stiamo preparando questa partita. Sarà molto difficile, speriamo di approcciare bene, sarebbero tre punti molto importanti. Essere campioni d’inverno non serve molto, vogliamo essere campioni d’Italia! Dobbiamo pensare al Crotone e prendere questi tre punti per finire bene questo 2017. Non ero ancora nato nel 1990, Alemao è riuscito a fare la storia del Napoli.

2018? Speriamo di riuscire a fare grandi cose, continuare questo cammino che stiamo facendo e questo percorso, che possa essere più bello di questo 2017. Penso sia il mio anno migliore a Napoli, ma spero che il meglio debba ancora arrivare, sto lavorando duro insieme ai miei compagni, stiamo facendo grandi cose.

In campo a Natale? Esperienza nuova, non lo avevo mai fatto, dobbiamo avere la testa sul campo a Crotone. Lotta

Scudetto? Mancano ancora 19 partite, l’Inter e Roma hanno grandi squadre, c’è anche la Lazio, il discorso Scudetto si potrà vedere a Marzo o Aprile, e capire quali squadre ci saranno.

Record Hamsik? Emozione grandissima, nemmeno lui si è reso conto di cosa è riuscito a fare, merita questo traguardo perché ci tiene alla città ed al club, speriamo di coronare questo vincendo qualcosa a Napoli!”