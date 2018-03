Allan: “Finale di stagione importante e non sbaglieremo nulla. Lavoriamo per il sogno”

Allan, centrocampista del Napoli, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Scudetto, campionato e molto altro.

Queste le sue parole: “Stiamo facendo un grande campionato e abbiamo sbagliato poche partite, ora dobbiamo lavorare al meglio e vedere dove abbiamo sbagliato le ultime due gare e giocare alla grande le utlime rimaste.

Col Genoa gara fondamentale perché siamo tornati a -2 ma mancano ancora 9 gare però dobbiamo pensare solo a noi e non agli altri. Teniamo i piedi per terra e lavorare tanto.

Sarebbe una cosa stupenda andare al palazzo e prendere il potere. Se il mister vuole andare al palazzo noi dobbiamo solo andargli dietro. Ora lavoriamo bene e cercheremo di non sbagliare nulla, speriamo di avere i tifosi al fianco perché loro sono importanti.

Io non ho mai avuto paura ma sappiamo che è difficile, sono 9 gare ma dobbiamo pensare partita per partita e finale per finale. Lo scontro sarà decisivo ma anche col Sassuolo lo sarà, ci concentriamo al massimo poi la Juventus arriverà non possiamo anticipare la gara.

Il mister fa bene a mantenere la concentrazione alta, questo finale sarà importante e dobbiamo lavorare bene. Mancano 9 gare per il sogno di tutti.

Cerco di dare il massimo e aiutare il compagno in squadra. Stiamo lavorando da tanto per questo sogno.

Io ho firmato questo contratto e ne sono felice perché io e la mia famiglia stiamo bene a Napoli, è una scelta condivisa e darò veramente il massimo perché la gente lo merita e dare una gioia mi rende felice.

I miei figli ormai sono napoletani, siamo felici di stare qua”.

Comments

comments