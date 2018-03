Allan-Nainggolan, i due combattenti che attraversano due momenti opposti della loro carriera

Napoli-Roma è anche la cornice di molti duelli singoli, uno su tutti: Allan-Nainggolan.

Questa sera al San Paolo andrà in scena Napoli-Roma, e i tifosi di entrambe le squadre si preparano ad assistere ad una battaglia.

Ma quando in campo ci sono Allan da una parte e Nainggolan dall’altra non si può chiedere altro.

I due centrocampisti sono quelli che rappresentano al meglio l’idea di giocatore guerriero che in campo da anima e corpo per la propria squadra.

Nonostante questo però, la stagione attuale mette in luce il brasiliano del Napoli. Allan infatti sta giocando la sua migliore stagione da quando è a Napoli, è diventato l’uomo indispensabile nell’11 di Sarri ed è sicuramente entrato a far parte dei centrocampisti più forti e in forma del momento in circolazione.

Nainggolan invece sembra essere un lontano parente di quello dell’anno scorso. Il belga infatti sta affrontando la sua peggior stagione da quando è alla Roma, forse complice il cambio d’allenatore, forse è semplicemente un momento no.

Ma una cosa è certa, stasera, fra chi vuole continuare a stupire e chi cerca riscatto, assisteremo ad una battaglia all’ultimo sangue.

