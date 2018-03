Allan: “Pensiamo solo a noi, è la Juventus che deve rincorrerci”

Allan ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Sky Calcio Show:

“Siamo contenti perché abbiamo fatto una buona partita, dovevamo chiuderla ma è stata una vittoria importante. Dobbiamo pensare a noi, è la Juve che deve rincorrerci, pensiamo solo a noi e siamo felici del risultato. In questi anni ho cercato di migliorare i miei punti deboli, ma voglio rimanere con i piedi per terra per continuare così. Mancano ancora tante partite, fino a questa sera festeggiamo con i tifosi, ma da lunedì si pensa solo alla prossima partita”.

