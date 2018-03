Allan: “Voglio restare qui ma i matrimoni si fanno in due. Felice del gol e del risultato”

Allan, autore del gol contro la Spal, è intervenuto dopo la gara in mix zone.

Queste le sue dichiarazioni a RMC: “Fa piacere, è bello segnare ma è più bello ancora vincere e portare a casa i tre punti. Sono molto felice del risultato e dei gol. Negli anni cerchiamo sempre di migliorare e vedere dove possiamo crescere. Ora sto miglirando ma penso che dovrò crescere tanto”.

Il tuo futuro è qui?

“Certamente. Ho voglia di continuare qui ma i matrimoni si fanno in due”.

Meriti il mondiale?

“Meriterei un’opportunità, non dico il Mondiale ma sappiamo che il Brasile ha tanta qualità. Se arrivasse la chiamata penso che sarei pronto”.

Allegri ha detto che questo Napoli è ossessionato dallo scudetto.

“Siamo ossessionati dalla vittoria come loro. Tutte le squadre che entrano in campo vogliono vincere e noi siamo così. Abbiamo acquisito mentalità, fiducia e con i piedi per terra cerchiamo di continuare quello che stiamo facendo”.

Napoli meno spettacolare e più concreta?

“Siamo riusciti a non concedere nulla all’avversario, abbiamo fatto una bella partita”.

