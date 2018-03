Allarme rosso il Var si sta spegnendo

Come vi avevamo anticipato anche noi qualche giorno fa(LEGGI QUI) l’utilizzo del VAR è stato notevolmente ridotto in Serie A nel girone di ritorno infatti non si è quasi mai ricorsi al VAR e ci sono stati degli errori notevoli.

Anche Repubblica sulle prime pagine di oggi ha aperto così: “Hanno spento il VAR”

Se in Italia ne riducono l’uso ed in Inghilterra prendono tempo, la Uefa non vuol saperne di introdurlo in Champions.

Il mondo del calcio si oppone al futuro e va verso il ritorno al passato, rifiuta l’innovazione volta a limitare il potere delle caste, probabilmente per tutelare la discrezionalità del fischietto umano.

L’Unico alleato del VAR resta colui che ha voluto introdurlo subito da quando è diventato presidente della FIFA, Gianni Infantino, che negli scorsi giorni ha annunciato di essere molto soddisfatto dei risultati portati dal VAR e che con ogni probabilità ci sarà anche al mondiale.

L’Italia, o meglio, la classe arbitrale italiana è divisa tra favorevoli e contrari e si rischia dopo due anni di sperimentazione, uno di test off-line e uno di applicazione vera, di ritornare al punto di partenza, e questa sarebbe una vera sconfitta per tutto il movimento calcistico italiano, sia per l’investimento di circa 4 milioni fatto da Lega e Federcalcio, sia per l’immagine del paese, che è stato uno dei pionieri della tecnologia.

La soluzione migliore sarebbe quella di mettere in cabina VAR degli ex arbitri, persone che non abbiano interesse a mettersi in mostra e che non abbiano la sudditanza psicologica che invece arbitri coinvolti in Serie A possono avere nei confronti di colleghi.

