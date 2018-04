Allegri: ” Abbiamo il dovere di cancellare il 3-0 dell’andata”

Allegri e Buffon hanno parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di ritorno con il Real Madrid.

Buffon: “Sarà una partita estremamente complicata che ci vedrà dover affrontare una salita durissima. Però è anche vero che bisogna sempre tentare l’impossibile per poter conseguire almeno il possibile. Allegri ha detto che chi non ci crede non doveva salire sull’aereo? Credo al fatto che portiamo dentro tanto orgoglio, per potere fare una bella gara e dare a noi stessi determinati segnali per vedere se realmente c’è una differenza così siderale con i migliori della classe. Al di là del mero passaggio del turno, è una partita che può fornire tante chiavi di lettura. Se sarà l’ultima partita in carriera contro Cristiano Ronaldo? Non ne ho idea e non ne voglio parlare ora. Male che vada credo che tutti i professionisti sognano di giocare l’ultima partita di Champions al Bernabeu contro il Real Madrid”.

Allegri : “Il dovere che abbiamo domani è cancellare il 3-0 dell’andata, che è stato bugiardo. Dobbiamo interpretarla come una gara secca e fare tutto il possibile perché si faccia un risultato positivo. Durante la gara non si sa cosa succede, domani dobbiamo fare una partita giusta, tosta, anche per il finale di stagione. Ci vuole una partita seria e giocata bene. Manca Dybala e quindi davanti sono in quattro per tre ruoli. La squadra si è allenata bene, domani è un quarto di finale e dobbiamo giocare al meglio. Le possibilità di passare sono poche, dovremo essere bravi e fortunati. Ho detto che ci sono poche possibilità. Non do percentuali, l’obiettivo nostro è giocare una grande partita e fare risultato qui. Poi vedremo. Per noi è importante venire fuori domani con delle certezze che cancellino il 3-0 dell’andata. Credo che il Real farà una gara serie perché hanno molta esperienza. Il nostro obiettivo è fare una grande gara ed essere solidi dietro. Noi affronteremo la gara come se fosse una sfida secca. Sono dispiaciuto per l’andata perché non meritavamo il 3-0. L’abbiamo preparata diversa da tutte le altre visto il risultato dell’andata. Higuain sicuro giocherà e poi due tra Mandzukic, Cuadrado e Douglas Costa”.

