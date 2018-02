Allegri: “quando alleni una grande squadra devi associare il bel gioco alle vittorie”

Il tecnico bianconero ha parlato così ai microfoni Rai.

“C’è da fare i complimenti ai ragazzi per quello che stanno facendo. L’obiettivo era quello di arrivare a Marzo ancora in corsa in tutte le competizioni e ci siamo, ora testa al campionato. Nel primo tempo abbiamo avuto un po’ di difficoltà, soprattutto nella fase di costruzione. Avevamo preparato la partita sul centravanti per giocare in appoggio e mandare in porta gli esterni. Douglas Costa ha spaccato la partita, complimenti anche all’Atalanta. Dybala sta ritornando in buona condizione e sarà un valore aggiunto per noi. Higuain è ancora da valutare, va recuperato così come Cuadrado e Bernardeschi. Bisogna guardare sempre in positivo. Fare programmi mi crea confusione, Higuain per ora non è disponibile, più in là valuterò. Per ora la partita più importante è quella con la Lazio, poi si penserà al Tottenham. Quando alleni una grande squadra devi associare il bel gioco alla vittoria, è filo talmente sottile che si fa presto a romperlo. In Italia la cosa che conta di più è la miglior difesa.”

