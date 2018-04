Allegri: “Il bel gioco? Bisogna vincere anche quando non si gioca bene”

Il mister della Juventus, Max Allegri, ha parlato in conferenza stampa pre-match di Juve-Real.

“Come sostituire Pjanic? O gioca Marchisio o Bentancur. Poi dietro dovrò scegliere tra Rugani e Barzagli. Poi faccio i complimenti a Zidane per quello che ha fatto al Real Madrid. Il gioco? Le partite vanno interpretate, quando non si gioca bene bisogna comunque vincere. Noi stiamo facendo un’ottima annata, domani ci giocheremo le semifinali contro una squadra che dal 2011 ha sempre partecipato alle semifinali. Eliminarla sarebbe un ulteriore passo in avanti, un vanto. Ma abbiamo davanti la squadra più forte, noi dobbiamo avere l’ambizione di poterla superare.

La gara di Cardiff? L’abbiamo rivista tante volte, siamo cresciuti nella gestione della gara. A Cardiff abbiamo mollato dopo il 2-1, siamo usciti dalla partita. Domani, consapevoli che si tratterà di un doppio confronto, non potremo permettercelo, soprattutto perché se saremo bravi la qualificazione toccherà andarla a prenderla a Madrid. Dovremo essere lucidi: ci vorrà una grande partita, con una mano dai tifosi. Sarà una serata di gala. L’ideale sarebbe fare gol e non prenderlo, giocare come il primo tempo di Cardiff ma restare in partita anche nel secondo tempo.

Dybala? farà una grande partita, è cresciuto molto sia sul piano fisico che mentale nell’ultimo periodo e o sta dimostrando”.

Comments

comments