Allegri: “C’è da vincere il campionato e il Napoli non molla”

Allegri ha parlato in conferenza alla vigilia della gara di campionato contro la Sampdoria.

“Non è facile mantenere lucidità al 93′, ma i ragazzi meritano soltanto i complimenti perché hanno disputato una gara meravigliosa e che meritava di andare avanti per altri 30 minuti. Le partite come quella col Real Madrid, che credo sia una delle migliori in assoluto giocata dalla Juventus, fanno venire voglia di continuare, sono ancora giovane e voglio allenare. Non ho ancora incontrato Agnelli”.

“Buffon è sempre stato un esempio in vent’anni, in una situazione così difficile va capito e non condannato. L’arbitro ha diretto bene, ma penso che andava concesso meno recupero visto che c’è stata una sola sostituzione”.

“Ora c’è da vincere il campionato e la Coppa Italia e il Napoli non molla. Per Buffon, Lichtsteiner, Barzagli, Chiellini e Marchisio sarebbe il settimo scudetto. Servirà una partita rabbiosa, la gara d’andata ci fece pensare che avremmo dovuto cambiare qualcosa”.

“Cuadrado partirà dal primo minuto, come Buffon. Il resto è da valutare. Higuain e Mandzukic possono giocare insieme, Bernardeschi non è ancora a disposizione”.

Comments

comments