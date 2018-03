Allegri: “Dopo la sosta ci aspettano altri avversari determinati”

Il tecnico della Juventus commenta sui social la partita pareggiata ieri a Ferrara.

“Recuperiamo l’energia e la cattiveria agonistica in questa sosta: ci aspettano altri avversari così determinati come stasera!”. Queste le parole di Massimiliano Allegri sul suo profilo ufficiale Twitter, dopo il pareggio a reti bianche al “Paolo Mazza” di Ferrara contro i padroni di casa della Spal. Allegri quindi, pur restando fiducioso, sottolinea l’importanza della sosta e mette in guardia dalle sottovalutazioni degli avversari.

Recuperiamo l’energia e la cattiveria agonistica in questa sosta: ci aspettano altri avversari cosí determinati come stasera! — Massimiliano Allegri (@OfficialAllegri) 17 marzo 2018

