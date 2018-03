Allegri: “Higuain non convocato. Il campionato lo vince la miglior difesa”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro la Lazio.

Queste le sue parole: “Higuain non recupera. E’ dolorante altrimenti sarebbe partito con noi per Roma. Londra è tra cinque giorni, poi ci penseremo. Ora dobbiamo pensare alla partita di domani, dobbiamo uscire dall’Olimpico con un risultato positivo”.

LAZIO – “La partita di domani è importante per noi e per loro. Ci vorrà il giusto atteggiamento mentale e tattico. Sarà una partita dove l’attenzione ai dettagli farà la differenza Hanno fisico e tecnica, concedono poco e sono forti sulle palle alte. Se poi vediamo gli ultimi due precedenti siamo stati un pò polli a concedere certi gol. Nel match in casa abbiamo preso gol a difesa schierata.”

DYBALA – “Domani gioca, sta bene “.

MATUIDI – “Siamo stati dieci giorni senza giocare, ha giocato bene l’ultima partita. Dopo domani avremo tempo per recuperare. Contro la Lazio abbiamo perso già due volte anche se siamo stati un pò polli.”

CHIELLINI – “Potrebbe riposare, gli altri difensori sono tutti a disposizione e stanno bene. Domani gioca anche Buffon.”

FUTURO – “Ho un contratto fino al 2020, sto bene e non vedo perché dovrei andare via a meno che prima della fine dell’anno non succeda una catastrofe. Domani per noi è la sesta trasferta nelle ultime otto partite.”

ALTERNANZA BUFFON-SZCZESNY – “Decidiamo strada facendo”.

LAZIO-MILAN – “E’ stata una bella partita tra due squadre che stanno passando un ottimo momento di forma. La Lazio gioca raccolta e sulle ripartenze e per questo dovremo stare attenti facendo tesoro degli errori in supercoppa.”

CALENDARIO – “Noi siamo dentro a tutte le competizioni. Siamo in finale di Coppa Italia, poi abbiamo Champions e campionato. Stiamo recuperando tutti gli infortunati piano piano. Ho una rosa di giocatori al completo che posso gestire per queste partite.”

CUADRADO – “Sta lavorando a buona intensità, credo che tra poco sarà con la squadra. Speriamo che Bernardeschi torni presto.”

BERNARDESCHI – “Il calcio è strano, facciamo di necessità virtù. L’anno scorso avevamo quattro esterni e nessuno si è fatto male, quest’anno ne abbiamo sei e abbiamo tanti infortuni.”

MILINOVIC-SAVIC – “E’ un grande calciatore. Tutto il mondo conosce il suo talento ora.”

DIFESA – “I numeri dicono che la miglior difesa vince la Serie A. Quest’anno ci potrebbe essere un’eccezione, vediamo. La forza del Napoli quest’anno è la difesa. Hanno subito 15 gol”.

DOUGLAS COSTA – “Ha grandi qualità, è un giocatore straordinario. Si è ambientato al calcio italiano e in questo momento è sereno.”

